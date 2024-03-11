Выборг, Ленинградская область, 11 марта, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Тела пожилых супругов и их сына обнаружены в сгоревшем доме в Выборгском районе Ленинградской области. Предположительно, сын убил родителей, поджёг дом и покончил с собой, сообщает 11 марта портал 47news.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сообщение о пожаре в поселении Красносельское поступило в экстренные службы около 07:30 мск. По словам очевидцев, перед пожаром прозвучали выстрелы.

На месте пожара нашли тела 70-летнего мужчины, 66-летней женщины и их 46-летнего сына. Рядом лежал обрез ружья. По информации правоохранителей, оружие было добыто в ходе раскопок в лесах. В доме нашли и другое огнестрельное оружие.

Предположительно, сын застрелил родителей, после чего совершил суицид. Их дом-самострой стоял на месте ранее снесённого барака. Суд вынес решение о выселении жильцов из незаконного строения. Визит судебных приставов был назначен на 11 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в селе Свитино под Наро-Фоминском нашли убитыми трёх пенсионерок — владелицу завода полимерных изделий ТИАЛ Светлану Филанович и двух её подруг. Предположительно, с женщинами расправился бывший сотрудник ГИБДД, который задолжал Филанович крупную сумму денег.