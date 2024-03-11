Москва, 11 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. 10 апреля в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» пройдёт XV Всероссийский форум деловых СМИ. Организаторы мероприятия — Торгово-промышленная палата РФ, Союз журналистов России и медиагруппа «Россия сегодня».

Esther Vargas Журналисты

Участники обсудят взаимодействие в отрасли для решения актуальных отраслевых проблем, законодательные изменения, применение искусственного интеллекта в журналистике, новые условия работы медиаиндустрии, будущее традиционных СМИ и развитие digital-форматов. Кроме того, будет работать секция, посвященная вопросам PR в новой цифровой реальности.

В форуме примут участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного синдиката «СТП МЕДИА» Игорь Потоцкий, декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь», известные журналисты и эксперты в области СМИ со всей страны.

В завершение форума состоится церемония награждения победителей XXX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2023 года.