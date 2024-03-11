Москва, 11 марта, 2024, 14:02 — ИА Регнум. За Владимира Путина на выборах президента России готовы проголосовать 80,2% граждан страны, сообщил 11 марта Институт социального маркетинга (ИНСОМАР).

Александр Сухов /РИА Новости

По данным проведённого институтом исследования, явка на выборах составит около 71–73%.

Николая Харитонова готовы поддержать 6,3% опрошенных, Леонида Слуцкого — 5,6%, Владислава Даванкова — 5,1%, отметили также социологи. При этом у Слуцкого рейтинг выше на Дальнем Востоке, у Харитонова — в Северо-Западном федеральном округе, у Даванкова — в Центральном ФО.

Инициативное исследование ИНСОМАР было проведено методом телефонного опроса 6–7 марта 2024 года. В нём приняли участие 3000 респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Максимально возможная статистическая погрешность составляет 1,78%.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 марта фонд «Общественное мнение» сообщил, что, по данным его опроса, 80,8% граждан готовы проголосовать за Путина, 5,7% — за Харитонова, 5,6% — за Слуцкого и 4,6% — за Даванкова.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» был проведён 4–6 марта 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 населённых пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Заказчик опроса — фонд «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата в президенты было собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше.