Саксония, Германия, 11 марта, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Саксонии (федеральная земля в составе Германии) Михаэль Кречмер поддержал призыв папы Римского Франциска к Украине найти в себе смелость признать своё положение и пойти на мирные переговоры с Россией, сообщает Die Welt.

«Я разделяю призыв [папы Франциска] «набраться мужества для переговоров» [с Россией]», — заявил он.

Кречмер также отметил, что европейское сообщество должно приложить больше усилий для завершения конфликта.

«Европейцам следует стремиться к переговорам о прекращении огня еще до выборов в США», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, папа Римский Франциск 9 марта публично обратился к руководству Украины и призвал найти в себе смелость признать своё положение и пойти на мирные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что скорейшее завершение конфликта поможет сохранить много жизней, а затягивание с переговорами приведёт к худшим для Киева последствиям.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг инициативу папы Римского и назвал её «виртуальным посредничеством».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 февраля заявил, что Москва предпочла бы добиться целей спецоперации на Украине мирным путём, но Киев от этого категорически отказывается. Военное решение этого вопроса является крайней мерой, однако СВО продолжится до выполнения всех её целей, так как это очень важно для России.