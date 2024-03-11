Брюссель, 11 марта, 2024, 13:57 — ИА Регнум. НАТО не планирует увеличивать число стран, размещающих ядерное оружие, заявил 11 марта генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

EPA/ТАСС Генсек НАТО Йенс Столтенберг

«У нас нет планов увеличить число стран НАТО, которые размещают ядерное оружие», — сказал он в преддверии поднятия флага Швеции в штаб-квартире в связи с присоединением этой страны к альянсу.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического альянса спустя почти год после присоединения Финляндии к блоку. Соответствующий протокол опубликовал Государственный департамент США. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году, но ратификация затянулась, поскольку требовалось одобрение со стороны Турции и Венгрии.

Ранее российский МИД предостерёг страны Северной Европы от размещения ядерных объектов США. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что американские ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями в случае прямого столкновения России и НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Финляндия и Швеция уже в скором времени могут дать согласие на размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружения на своих территориях. По словам министра обороны, вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряжённости.

В феврале премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна не планирует размещать на своей территории ядерное оружие США. Он заявил тогда, что в этом нет необходимости.