Москва, 11 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Почти 800 спортсменов-любителей приняли участие в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организованной «Роснефтью». В соревнованиях выступили представители 71 дочернего предприятия и центрального аппарата управления компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» сдали нормативы ГТО

Участники соревнований сдавали нормативы ГТО в течение двух дней в десяти дисциплинах: бег на различные дистанции, рывок гири, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, пресс и стрельба.

В рамках мероприятия прошли командные состязания по функциональному многоборью (гребля, подтягивания, челночный бег, отжимания, толчок гири, приседания, смешанная эстафета на 8 км и игра «Снайпер»). Победителями в разных возрастных категориях стали команды «Уватнефтегаза», «Башнефть-Добычи» и Комсомольского НПЗ. В награждении лучших спортсменов принял участие пилот команды LADA Sport ROSNEFT Иван Чубаров.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» сдали нормативы ГТО

За популяризацию комплекса ГТО в 2023 году «Роснефть» награждена премией «Чемпион» фонда Росконгресс «РК-Спорт» и образовательного форума «Репутация». По данным компании, в корпоративной программе здорового образа жизни участвует более 106 тысяч работников «Роснефти».