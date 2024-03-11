Москва, 11 марта, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил нового президента Пакистана Асифа Али Зардари с избранием на пост главы государства. Об этом говорится на сайте пресс-службы российского посольства в Пакистане.

ТАСС/ EPA/WAQAR HUSSEIN Асиф Али Зардари

«Президент России Владимир Путин поздравил Асифа Али Зардари с избранием президентом Пакистана. Путин подчеркнул дружественный характер российско-пакистанских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем последовательном развитии», — сказано в сообщении.

Асиф Али Зардари является лидером Пакистанской народной партии. Ранее он возглавлял страну с 2008 по 2013 год.

Асиф Али Зардари 9 марта получил 411 голосов в коллегии выборщиков, состоящей из членов обеих палат парламента Пакистана.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта председатель Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф избран новым премьер-министром страны.

Отмечалось, что за Шарифа проголосовали 201 из 336 депутатов нового созыва Национальной ассамблеи (нижняя палата пакистанского парламента). Оппонент Шарифа генеральный секретарь партии «Движение за справедливость» Омар Аюб Хан, в свою очередь, смог заручиться поддержкой со стороны 91 депутата.

Шахбаз Шариф уже занимал должность главы правительства Пакистана с апреля 2022 до августа 2023 года.