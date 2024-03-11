Москва, 11 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Церемония разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве пройдёт в Мосгоризбиркоме 14 марта, сообщил 11 марта Общественный штаб по наблюдению за выборами президента в столице.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Носители для разделенного ключа расшифрования

Ключ будет разделён на пять частей, отметил штаб.

«Утвердили дату разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования. Эта процедура гарантирует анонимность и безопасность цифрового голосования. Она состоится 14 марта в Мосгоризбиркоме. Ключ разделят на пять частей между ответственными хранителями», — сказано в сообщении.

Руководитель штаба Вадим Королёв также заявил, что корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы на президентских выборах сформирован. Все наблюдатели прошли обучение, наблюдение будет обеспечено на всех 2058 участках, а в самом штабе будут круглосуточно работать видеонаблюдатели.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что к утру 11 марта в 39 регионах России проголосовали досрочно более 1,4 млн избирателей. Свыше 8,5 млн избирателей намерены воспользоваться системой дистанционного голосования, отметила также Памфилова. От граждан, которые в дни голосования будут находиться вдали от своего участка, поступило более 4 млн заявлений, а в 28 регионах с доступом к ДЭГ заявления подали 4,5 млн избирателей.

В Москве система ДЭГ во время тестирования успешно справилась с беспрецедентно высокой нагрузкой, а также многочисленными кибератаками, сообщал Общественный штаб по наблюдению за выборами 2 марта. В тестовом голосовании перед президентскими выборами приняли участие 716 тысяч москвичей.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата в президенты было собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше.