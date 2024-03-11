Вашингтон, 11 марта, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Главный тренер клуба «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

ТАСС/AP Photo/Jeff Chiu Джон Хайнс

В ночь на 11 марта «Миннесота» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в овертайме со счётом 4:3. При чём в ходе дополнительного времени Хайнс заменил вратаря на полевого игрока.

Согласно правилам лиги, за поражение в овертайме начисляется одно очко, но при замене вратаря команда не получает очков в случае поражения.

В НХЛ впервые с 2017 года заменили вратаря на полевого игрока в овертайме. Автором победного гола стал Мэтт Болди, который поразил ворота после передачи российского форварда Кирилла Капризова.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго».

Эта результативная передача позволила российскому игроку набрать в общей сложности 1533 (840 голов + 693 результативные передачи) очка в 1406 матчах НХЛ, догнав Марка Рекки (1533 очка в 1652 матчах) и разделив с ним 14 место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.