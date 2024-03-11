Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Известные журналисты, политологи и эксперты в соцсети X (бывшая Twitter) осудили МИД Эстонии за публикацию, в которой ведомство попыталось обвинить советскую армию в бомбардировках Таллина в марте 1944 года. При этом эстонский МИД умолчал о том, что весной 1944 года город был занят нацистскими войсками.

Известия/ Павел Волков

«Замечательный пост». Некоторые из нас знают об истории Эстонии и СССР, но напоминать людям, что многие эстонцы по каким-то причинам были на стороне нацистской Германии и Гитлера, не очень разумно», — написал главный редактор и генеральный директор Media2day Publishing SA, издатель ведущего греческого портала финансовых новостей Euro2day. gr Джордж Папаниколау.

Для некоторых известных людей эстонский коллаборационизм во время Великой Отечественной войны стал неприятным открытием.

«Спасибо за указание на это. Я не знал, что Эстония была настолько пронацистской во время Второй мировой войны», — написал оператор студии Blueprint Design Ван Чунг.

Вместе с тем появились и предположения, что симпатии к нацистскому прошлому Эстонии могут быть повсеместными среди представителей власти этой страны.

«Видимо, если зайти в их МИД, то в ответ на «Хайль Гитлер» (нацистское приветствие — Ред.) все отдадут честь», — отметил эксперт по международным отношениям и политики Брэд Пирс.

Некоторые читатели подчеркнули, что подобная риторика МИД и замалчивание преступлений прошлого говорит об актуальности неонацистских настроений в странах Прибалтики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пост эстонского внешнеполитического ведомства отметила, что в антироссийском угаре Таллин докатился до подобных публикаций, а то, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами — не секрет.

«Данное событие, вырываемое сейчас фальсификаторами из исторического контекста, было частью боевых действий советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов. Надо понимать, что Прибалтика имела для Гитлера стратегическое значение, оттуда в Германию шло продовольствие, обеспечивались связь с Северной Европой. Авиаударам советских ВВС подверглись прежде всего штаб-квартиры гестапо, абвера, средства ПВО, морской арсенал, пороховые склады и узлы связи. Возможно, что для клана Каллас и потомков эстонских коллаборантов — это и есть святыни или культурные объекты, но для всех остальных, нормальных людей — законные военные цели», — подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля прошлого года полиция Эстонии запретила празднование дня освобождения Нарвы от нацистов. По словам официального представителя Министерства иностранных дел России, нынешний эстонский режим разделяет нацистскую идеологию. И 26 июля для него — это «печальный день», когда близкий им по духу нацизм был выбит с территории Эстонии.

Более того, в 2022 году премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объявили о программе «очищения» государства от «советских оккупационных монументов». На это отреагировал председатель городской временной комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов, заявивший, что вопрос сноса памятников необходимо обсудить.

Уже 13 февраля 2024 года МВД России объявило в розыск целый ряд руководителей стран Прибалтики, в том числе Каллас, госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа, министров финансов, юстиции и земледелия Латвии Арвилса Ашераденса, Инесе Либиню-Эгнере и Армандса Краузе, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

Каллас и другие эстонские политики этой страны ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МВД.

Вместе с тем Захарова отметила, что Каллас и Петеркопа объявили в России в розыск за уничтожение памятников советским воинам, эти и другие чиновники должны будут ответить за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма.