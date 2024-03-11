Москва, 11 марта, 2024, 13:33 — ИА Регнум. В ночь с 10 на 11 марта при пожаре в поселении Новофёдоровское Троицкого административного округа Москвы погибла семья медиков с шестилетним ребёнком. Об этом сообщает MSK1.RU.

МЧС России

«Двухэтажный дом вспыхнул из-за электрического котла. Семья даже не успела проснуться, они заживо сгорели в собственном доме», — говорится в материале.

СМИ добавляет, что в результате пожара частично обрушились перекрытия и перегородки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в МЧС РФ уточнили, что дом, который загорелся в Новофёдоровском, был в деревянном исполнении в два этажа. Площадь возгорания составила около 100 м. кв. На месте работали 30 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее в деревянном частном доме в Алтайском крае при пожаре погибли мужчина и женщина. Он загорелся в ночь на 10 марта в селе Полковниково Косихинского района. К моменту прибытия пожарных пламя полностью охватило дом.