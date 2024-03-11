Киев, 11 марта, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Киев начинает официальные переговоры с Вашингтоном и Брюсселем по возобновлению авиаперевозок, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, мы вступаем с ними в официальные переговоры», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

При этом министр отметил, что примеров работы гражданского авиасообщения в условиях боевых действий в мире не так много, однако Израиль — самый успешный пример.

«Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля», — добавил Кубраков.

Как сообщало ИА Регнум, Украина в феврале 2022 года закрыла своё воздушное пространство для гражданской авиации. Власти киевского режима сообщили, что подобные срочные меры приняли из-за высокого риска для безопасности гражданской авиации.

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) в 2022 году назвало территорию Украины зоной активного конфликта. Там предупредили о существующей опасности как преднамеренного нацеливания, так и ошибочной идентификации гражданских самолётов. Кроме того, агентство призвало избегать использования воздушного пространства в пределах 100 км от белорусской и российско-украинской границы.