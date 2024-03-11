Минск, 11 марта, 2024, 13:04 — ИА Регнум. В Вооружённых силах Белоруссии началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей, сообщила 11 марта пресс-служба министерства обороны страны.

РИА Новости/ Sputnik/Виктор Толочко

Проверка носит комплексный характер, сказано в сообщении.

«Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой», — отметила пресс-служба.

Ведомство также предупредило о возможном временном ограничении движения гражданского транспорта по некоторым дорогам из-за передвижения военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что безопасность белорусского государства в настоящее время обеспечена в достаточной степени. Помимо вооружённых сил, в стране сформированы мобилизационный резерв, территориальная оборона и народное ополчение, напомнил он. Мир «дорого стоит», однако Белоруссия и её народ никогда не были так защищены, как сейчас, добавил Лукашенко.

Летом 2023 года Россия разместила тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. Лукашенко выразил уверенность, что ТЯО не придётся применять, и подчеркнул, что теперь на республику никто не посмеет напасть. Вместе с тем осенью 2023 года он отмечал, что у России и Белоруссии в ближайшее время спокойной жизни не будет.