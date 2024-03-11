Москва, 11 марта, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой о поддержке. Сообщение опубликовано 11 марта в Telegram-канале команды.

ФК «Спартак-Москва»

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам ещё один праздничный вечер в «Лужниках». Большое спасибо всем, кто пришёл на стадион и переживал дома у экранов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Спартаку» предстоит провести кубковый матч с «Оренбургом», в котором команде нужна поддержка, чтобы переломить ход противостояния.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта «Спартак» потерпел поражение от воронежского «Факела» в матче 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2. «Красно-белые» второй раз в сезоне уступили «Факелу». В первом круге они проиграли с таким же счётом в Воронеже.

29 ноября «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России со счётом 1:0. Ответная игра состоится 14 марта.

Отставка Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака» является решённым делом, сообщил 11 марта журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале. Утверждается, что одним из кандидатов на замену является Станислав Черчесов.