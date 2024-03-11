Москва, 11 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Российского авторского общества (РАО) к ООО «Арт-Центр» — владельцу ночного клуба «Мутабор», где прошла скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом 11 марта сообщил корреспондент ИА Регнум.

AP/TASS Вид на закрытый клуб «Мутабор»

С клуба будет взыскана сумма авторского вознаграждения и штраф в общем размере около 550 тыс. рублей.

Ранее между РАО и «Арт центром» действовал контракт на использование в ходе мероприятий в «Мутаборе» ряда треков. Истец считает, что ответчик просрочил платежи по музыке, и потребовал компенсации. Иск в Арбитражный суд Москвы поступил 28 декабря.

Как передавало ИА Регнум, в клубе после скандальной «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, провели проверки. Департамент торговли Москвы 20 декабря вынес предостережение клубу о недопустимости нарушения требований к розничной продаже алкоголя. До этого, в декабре, предупреждения руководству клуба вынес Роспотребнадзор.

Впоследствии клуб опечатали. В ходе проверки выяснилось, что часть реализуемого в заведении алкоголя не имела лицензии. Обнаружили также нарушения санитарных норм.

В январе работу московского клуба приостановили на 90 дней в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Лефортовский суд признал владельцев заведения виновными по статье 6.6. КоАП. Протокол Роспотребнадзора составили на основании кассового чека и карты инфекционного больного. При этом суд отказался разъяснять основания для приостановки работы «Мутабора».

Московский городской суд 16 января признал законной приостановку работы клуба «Мутабор». Суд рассмотрел апелляционную жалобу представителей клуба и оставил постановление Лефортовского суда от 10 января 2024 года без изменения.