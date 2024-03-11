Москва, 11 марта, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Известного режиссёра-документалиста, а также экс-ведущего в программе «Вести» Михаила Дегтяря обманули при оформлении визы в США. Журналист пытался получить визу с помощью профессионального составителя анкет, но в итоге лишился средств. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Михаил Дегтярь

6 марта в полицию обратился 69-летний режиссёр Михаил Дегтярь, он сообщил оперативникам, что несколько дней назад стал жертвой мошенников. По его словам, 26 февраля в Telegram он изучал канал, посвященный оформлению виз США. В нём Михаил нашёл много комментариев, в которых люди делились своим опытом получения американской визы. Там же он познакомился с мужчиной по имени Сергей, который предложил ему свою помощь за деньги. Режиссёр решил воспользоваться его услугами в составлении анкет, чтобы при самостоятельной подаче документов ничего не напутать. Он перевёл на карту незнакомца необходимую сумму и стал ждать готовую анкету. Но спустя несколько дней так ничего и не получил. А составитель анкеты перестал отвечать на звонки и сообщения.

«69-летний заявитель сообщил, что договорился об услуге оформления анкеты на визу США, но помощь ему до сих пор не предоставили, а деньги не вернули. Ущерб составляет 9 000 рублей. Проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Михаил Борисович Дегтярь родился 22 января 1955 года. Он — известный советский и российский телерепортёр, режиссёр документального и игрового кино. Он являлся руководителем студии «Репортёр» и продюсером кинокомпании «Телесто». С 2023 года он находится на пенсии. Михаил Борисович входит в состав Союза кинематографистов России и Союза российских писателей. Много лет он посвятил работе на российском телевидении, в том числе он создал и вёл в течение 2 лет рубрику «Большой репортаж» в программе «Вести», был заместителем руководителя центра спецпроектов ГТК «Вести», занимал пост главного редактора специальных репортажей телеканала ТВЦ, выступал продюсером документального цикла «Лицо российской национальности», который выходил на «Первом канале». Михаил Борисович снял множество документальных фильмов, в том числе «Валерий Чкалов», «Танцы с русскими», «Алёша», «Эшелоны Победы», «Наш Бронепоезд», «Фабрика грёз для товарища Сталина» и другие. В последние годы он занимался продюсированием и режиссурой игрового кино, в том числе «На острие», «Коробка» и других.

Дегтярь имеет звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан. Написал несколько книг: «Хрен должен быть крепким» и «Репортёр».

Ранее ИА Регнум сообщал, что аферисты оставили без средств 85-летнюю вдову всемирно известного историка искусства Сергея Попадюка. Пенсионерка хотела помочь своей подруге, но в итоге лишилась сбережений.