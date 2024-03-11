* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 марта, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Мосгорсуд 11 марта отменил заочный приговор издателю «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Петру Верзилову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

РИА Новости/Евгений Одиноков

Верзилов ранее был осуждён на 8,5 года колонии за распространение ложной информации о российских Вооружённых силах.

«Приговор Басманного районного суда Москвы отменить», — цитирует ТАСС постановление судьи Мосгорсуда.

Дело в отношении Верзилова будет направлено в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения.

Адвокат Леонид Соловьёв предположил, что причиной отмены приговора стало процессуальное нарушение при утверждении прокурором обвинительного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, заочный приговор в отношении Верзилова был вынесен в ноябре 2023 года. Помимо срока заключения, суд также запретил ему в течение четырёх лет администрировать интернет-ресурсы. Прокурор просил суд назначить Верзилову наказание в виде девяти лет колонии общего режима.

Уголовное дело было возбуждено в конце января 2023 года. В марте того же года суд заочно арестовал Верзилова. Согласно материалам дела, Верзилов публиковал в социальных сетях фейки, связанные с событиями в Буче Киевской области.

В январе 2023 года Верзилов также был объявлен в международный розыск. Ранее против него было выдвинуто обвинение по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства»), при этом Верзилов нарушил избранную ему меру пресечения (подписку о невыезде) и уехал за границу.