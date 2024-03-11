Вашингтон, 11 марта, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Уничтожение американских танков Abrams в ходе спецоперации ударило по репутации Соединённых Штатов в области военной промышленности, заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в своем YouTube-канале The New Atlas.

Иван Шилов ИА Регнум

«Этот случай (уничтожение танка) подорвал более чем тридцатилетнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения и о том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь российские и китайские аналоги», — заявил он.

Бывший морпех добавил, что у танка Abrams нет существенных преимуществ перед российскими танками и ВСУ вряд ли удастся успешно применять его на поле боя.

Как передавало ИА Регнум, в период с конца февраля по начало марта российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации одни из самых дефицитных и ценных образцов вооружения ВСУ.

За неполные две недели украинские войска в результате боевых действий на авдеевском направлении лишились нескольких американских танков Abrams.

Об уничтожении первого стало известно 26 февраля, танк загорелся после атаки дрона.

Про уничтожение второго произведённого в США танка стало известно 3 марта. Ему сначала сбили гусеницу, после чего атаковали FPV-дронами.

Про ликвидацию третьего американского танка впервые сообщили 5 марта. Военкор Чингис Дамбиев опубликовал видео, как Abrams уничтожают метким выстрелом.