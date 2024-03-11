Москва, 11 марта, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Отставка Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» является решённым делом. Об этом 11 марта сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале со ссылкой на источник.

Валерий Шарифулин/ТАСС Гильермо Абаскаль

«Отставка Абаскаля — дело решённое, испанец покидает «Спартак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из кандидатов на пост главного тренера «красно-белых» является Станислав Черчесов.

По информации источника, 11 марта должна состояться встреча тренера Черчесова с вице-президентом «Лукойла», председателем совета директоров «Спартака» Александром Матыциным.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта «Спартак» потерпел поражение от воронежского «Факела» в матче 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2. «Красно-белые» второй раз в сезоне уступили «Факелу». В первом круге они проиграли с таким же счётом в Воронеже.

Абаскаль стал главным тренером «Спартака» летом 2022 года, в прошлом сезоне «красно-белые» под его руководством стали бронзовыми призёрами чемпионата России. После 20 туров нынешнего сезона РПЛ «Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.