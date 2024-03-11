Москва, 11 марта, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Военнослужащие элитных подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) недовольны сменой командования и всерьёз обсуждают свержение главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур России.

Keystone Press Agency/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

Источник пояснил, российские специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием ParaBelum, в котором состоят радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ.

«Наши специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов. Они явно недовольны сменой командования. Они всерьёз обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», — рассказал он.

Судя по материалам, оказавшимся в распоряжении издания, украинские военные выражают недовольство действиями Зеленского и нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которого тот назначил месяц назад вместо Валерия Залужного.

Согласно данным канала, командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Максим Шевцов с позывным Зима призывает участников ParaBelum к свержению Зеленского.

«Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский. — Прим. ред.) будет торпедировать всех… Давайте снесём эту зелёную крысу и поставим Залужного!» — написал он.

Шевцов отметил, что нужно сменить Зеленского, а не Залужного. Он добавил, что глава киевского режима чувствует: у него рейтинг на нуле, тогда как у экс-главкома Залужного — высокий.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля украинская разведка сообщила, что попытка свержения Зеленского может быть предпринята этой весной.

«Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте–мае 2024 года», — сказано в сообщении Главного управления разведки Украины (ГУР).

По её данным, в ближайшие недели произойдут попытки разжигания конфликтов как внутри Украины, так и в других точках мира, а легитимность Зеленского после 20 мая может быть поставлена под сомнение. ГУР утверждает, что ситуацию на Украине планируют «раскачать» к первой половине июня и тогда нанести Киеву военное поражение на востоке страны.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, что Владимир Зеленский утратит легитимность после 21 мая. Он отметил, об этом свидетельствует конституция Украины, в которой не предусматривается отмена выборов главы государства в период действия военного положения. Азаров уточнил, что этот вопрос должен стать ключевым для всех, кто борется с киевским режимом.