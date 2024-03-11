Москва, 11 марта, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Открытых указов о назначении Героя России адмирала Александра Моисеева главнокомандующим ВМФ РФ не было, заявил 11 марта на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Лев Федосеев/ТАСС Адмирал Александр Моисеев

«Есть указы с грифом «секретно», я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счёт не было», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его место займёт Герой России адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом.

Министерство обороны России на данный момент не подтверждало смену главнокомандующего ВМФ.

С 23 июня 2018 года по 3 мая 2019 года Моисеев был командующим Черноморским флотом ВМФ России. С 3 мая 2019 года командовал Северным флотом.

Ранее Моисеев заявлял, что Запад обвиняет Россию в милитаризации Арктики, чтобы наращивать военное присутствие НАТО в регионе. В основу военной политики США в Арктике заложено достижение стратегического превосходства над другими в высоких арктических широтах Арктики. Это концептуально закреплено в обновлённых стратегиях и планах Пентагона, подчёркивал он.