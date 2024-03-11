Москва, 11 марта, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации элитных украинских формирований в Харьковской области. Об этом сообщил 11 марта представитель российских силовых структур.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что по противнику был нанесён ракетный удар. В результате ВСУ понесли колоссальные потери.

«Среди обычных военнослужащих там также находились и элитные военизированные подразделения», — сказал собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта, по данным Минобороны России, высокоточный ракетный удар был нанесён по ангару в портовом районе Одессы, где украинские военные готовили к применению морские дроны.