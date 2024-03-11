Москва, 11 марта, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Более 80% россиян на предстоящих президентских выборах готовы проголосовать за Владимира Путина. Об этом говорится в социальном опросе, проведённом фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин

Как отметили в фонде, цель исследования заключалась в определении рейтинга кандидатов, который рассчитывался в процентах от числа тех, кто собирается прийти на избирательные участки.

Согласно опросу, 80,8% респондентов выразили готовность проголосовать за Путина, 5,7% опрошенных — за кандидата от Коммунистической партии РФ (КПРФ) Николая Харитонова, 5,6% — за лидера фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонида Слуцкого, 4,6% респондентов сообщили о готовности отдать свой голос кандидату от партии «Новые люди» Владиславу Даванкову.

«Расчёт учитывает распределение ответов на ряд вопросов о политических предпочтениях и электоральных намерениях избирателей», — уточнили в ФОМ.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» был проведён 4–6 марта 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 населённых пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Заказчик опроса — Фонд «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты электорального расчёта, подготовленного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), согласно которому за Путина на выборах президента России готовы проголосовать также более 80% респондентов.

Расчётный показатель явки на предстоящих выборах президента России составил 71%, уточнили во ВЦИОМ.

Опрос был подготовлен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Актуальный электоральный расчёт был произведён на основе опросных данных — всероссийского телефонного опроса, проведённого 6 марта 2024 года. Итоговый результат получился в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчёт явки и расчёт голосования. В расчётной модели учитываются: информированность, интерес к выборам, мотив голосования, разные обстоятельства.

Голосование на выборах президента России состоится с 15 по 17 марта. В 2024 году в нём впервые будут принимать участие жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.