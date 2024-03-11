Москва, 11 марта, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Около 300 участков для голосования будут работать за пределами страны в период проведения выборов президента России. Об этом член Центризбиркома Павел Андреев сообщил 11 марта на заседании комиссии.

Александр Сухов/РИА Новости

«За пределами территории Российской Федерации образовано 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах», — сказал Андреев.

Он уточнил, что семь участков будут открыты на территории города Байконура в Казахстане.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что к утру 11 марта более 1,4 млн избирателей проголосовали досрочно в 39 субъектах РФ. Она добавила, что свыше 8,5 млн избирателей воспользовались возможностью дистанционного голосования. Около 4 млн 50 тыс. заявлений поступило от граждан, которые в дни голосования будут находиться вдали от своего участка. Кроме того, в 28 регионах с доступом к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) на федеральной платформе заявления подали уже 4,5 млн избирателей.