Москва, 11 марта, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В Кремле нечего сказать относительно слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что у бывшего президента США Дональда Трампа есть якобы «некий план» по Украине, сообщил 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

AP/TASS Дональд Трамп

«Да, мы видели, но нам нечего сказать, там никаких деталей не приводится», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что не понятно, что «это был за план, что-то сказать не представляется возможным».

Как передавало ИА Регнум, 10 марта Орбан заявил, что Трамп пообещал ему, что в случае победы на предстоящих выборах президента США он не будет финансировать продолжающийся конфликт на Украине.

По словам главы венгерского правительства, если Вашингтон прекратит оказывать Киеву финансовую поддержку, европейские страны не смогут справиться с этой задачей самостоятельно, что приведёт к завершению конфликта.

8 марта Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в поместье американского политика Мар-а-Лаго в штате Флорида (США). Пресс-секретарь венгерского премьер-министра Берталан Хаваши уточнил, что разговор длился около часа.

Новостной сайт Origo предположил, что главной темой мероприятия стали вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, поскольку Орбан после встречи опубликовал фотографию с Трампом, на которой оставил надпись «Миротворцы».