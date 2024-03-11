Москва, 11 марта, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не раз говорил об открытости нашей страны решать проблемы путём переговоров, заявил 11 марта на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя призыв папы Римского Франциска к Украине поднять белый флаг.

Zuma/TASS Папа Римский Франциск

«Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять — он высказывался в пользу переговоров», — сказал Песков, напомнив, что российский лидер неоднократно говорил о готовности и открытости решать проблемы путём переговоров.

По его словам, все подобные призывы упираются в отказ киевского режима от переговоров, который при поддержке Запада жёстко отрицает такую возможность.

Как передавало ИА Регнум, папа Римский Франциск 9 марта публично обратился к руководству Украины и призвал найти в себе смелость признать своё положение и пойти на мирные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что скорейшее завершение конфликта поможет сохранить много жизней, а затягивание с переговорами приведёт к худшим для Киева последствиям.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг инициативу папы Римского и назвал её «виртуальным посредничеством». Призыв понтифика поднять белый флаг в конфликте с Россией также отверг глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. При этом он поблагодарил папу Римского за молитвы о мире и выразил надежду, что понтифик найдёт возможность приехать на Украину, чтобы поддержать её.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Росси Мария Захарова, комментируя его слова, заявила, что понтифик таким образом обратился не к руководству Украины, а к Западу, использующему Киев в качестве инструмента для достижения собственных целей. При этом, по её словам, уже многие политики считают сложившуюся ситуацию тупиковой и хотят переговоров.