Москва, 11 марта, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами. Об этом сообщило Министерство финансов России в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчёта совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами», — уточнило ведомство.

Минфин добавил, что расчёты по сделкам, осуществляемым в соответствии с утверждёнными условиями, должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, большинство депутатов совета кантонов (малая палата парламента) Швейцарии 7 марта проголосовали за передачу Украине замороженных в стране российских активов. По информации СМИ, за конфискацию активов РФ проголосовал 21 человек, против — 19. Ещё трое воздержались. Предложение выдвинули все парламентские группы, кроме самой крупной партии в стране — Швейцарской народной партии.

В этот же день члены правительства Украины провели совещание, на котором подготовили план конфискации российских активов на сумму 300 млрд евро, замороженных в странах G7, ЕС и в Бельгии. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также 7 марта посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что способов честного отъёма замороженных Западом резервов Банка России не существует.

Он отметил, что в конечном счёте ответственность за такие действия, если они когда-либо свершатся, ляжет на финансовые учреждения, предпринимателей, бизнесменов и на простых граждан.

Позже, 10 марта, французский политик, лидер партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европейский парламент Флориан Филиппо заявил, что изъятие замороженных активов России приведёт к тому, что крупные инвесторы прекратят вкладывать свои деньги в западные страны.

Также он подчеркнул, что подобные действия являются не только нелегальными и противоправными, но и демонстрируют глупые и агрессивные намерения.