Москва, 11 марта, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о целесообразности корректировки Стратегии по фармацевтической промышленности страны на период до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений по социально-экономическим вопросам, опубликованном пресс-службой Кремля.

Донат Сорокин/ТАСС

«Правительству РФ… представить предложения о целесообразности корректировки Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России в сфере здравоохранения.

Срок исполнения — до 1 июля 2024 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин поручил администрации президента РФ подготовить совместно с правительством и при участии заинтересованных федеральных государственных органов и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В Москве 14 февраля на Форуме будущих технологий президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали новейшие достижения госкорпорации «Росатома» в области производства атомной промышленности, включая медицинское оборудование и фармакологические разработки.