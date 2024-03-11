Новосибирск, 11 марта, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске из-за паралича руки у новорождённого младенца. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба следственного управления СК России.

Unsplash/Marcel Fagin

Ранее СМИ сообщили, что у младенца парализовало руку вследствие травмы, полученной в процессе родов. По мнению матери мальчика, врачи допустили ошибку.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи разбираются в том, как новорождённому оказывали медицинскую помощь.

В ведомстве отметили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль результаты расследования.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Новосибирске спасли новорождённого младенца, которого мать бросила в мусорный бак в пластиковом пакете. Местный житель обнаружил мальчика и вызвал экстренные службы. Ребёнка госпитализировали с переохлаждением, его мать вскоре нашли.