Москва, 11 марта, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по нацпроекту по воспитанию гармонично развитой личности на основе традиционных ценностей. Об этом говорится в перечне поручений по социально-экономическим вопросам, опубликованном пресс-службой Кремля.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством и при участии заинтересованных федеральных государственных органов и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого анонсировал пять новых нацпроектов, которые запустят в России. Они получили названия «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Все новые проекты должны быть запущены до конца 2024 года, отметил президент.

Также глава государства поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. В этой связи он отметил, что Россия будет принимать дополнительные меры для повышения качества жизни семей.