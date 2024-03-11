Москва, 11 марта, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Стоимость биткоина впервые превысила $70 тыс., свидетельствуют данные биржи Binance.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Так, биткоин за сутки подорожал на 1,5%, поднявшись до $70 368,4. При этом на бирже Binance максимальная цена криптовалюты достигала $71 150.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающим среднюю цену криптовалюты более чем на 20 биржах, стоимость биткоина выросла за сутки на 1,48%, до $70 462,6.

Как сообщало ИА Регнум, стоимость биткоина 5 марта превысила отметку в $69 тысяч, обновив рекорд ноября 2021 года. Цена биткоина падала до $61,3 тысячи после обновления рекорда. В общей сложности за месяц криптовалюта подорожала на 60%. Её капитализацию оценили в 1,34 триллиона долларов.

Эксперты связали рост стоимости криптовалюты с притоком новых денег на рынок из-за нестабильности традиционных валют. Другой причиной роста назвали предстоящий халвинг. Это программное явление в архитектуре сети, означающее, что скоро блок биткоинов закончится, а в следующем майнеры будут получать вознаграждение вдвое меньшее.