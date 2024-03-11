Москва, 11 марта, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять необходимые меры для создания на портале «Гослуслуги» раздела с информацией о мерах поддержки участников специальной военной операции (ВСО) и их семей. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Известия/Дмитрий Коротаев

«При участии государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», — следует из текста.

В поручении говорится, что ответственным за его исполнение назначается премьер-министр страны Михаил Мишустин. Срок исполнения — 1 мая 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Путин во время встречи с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае призвал не оставлять без внимания военных и добровольцев, отправляющихся в зону проведения СВО, а также их семьи. Президент рассказал, что посмотрел портреты местных жителей, которые сейчас на фронте.

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин призвал органы власти делать всё необходимое для поддержки героев СВО и членов их семей. Глава государства поблагодарил парламентские партии за консолидацию по этому вопросу и общественные организации — за помощь.