Москва, 11 марта, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Два крупнейших производителя кормов для кошек и собак заявили о готовности снизить цену на свою продукцию после того, как их деятельностью заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

ТАСС/Ina Fassbender/dpa

ФАС пояснила, что проверка компаний инициирована в связи с поступлением жалоб граждан на высокую стоимость кормов для домашних животных.

«Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний «Марс» и ООО «Нестле Россия». В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объёма реализации кормов для кошек и собак. Это даёт основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что обе компании заявили о готовности взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнёрам промоскидки до 30% на определённый ассортимент кормов.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года в Мордовии сообщали о планах строительства завода кормов для кошек и собак. Предполагалось, что там будут выпускать как сухие, так и влажные корма.

По предварительным подсчётам, годовой объём производства после выхода на полную мощность должен достичь 100 тыс. тонн каждого вида корма. Группа компаний «Талина» заявляла о намерении инвестировать в проект около 10 млрд рублей.

В ноябре того же года в Башкирии предложили инвесторам создать завод по производству кормов для домашних животных.

По информации специалистов, на реализацию проекта было необходимо 172,6 млн рублей. Предприятие предлагалось разместить в особой экономической зоне «Алга».