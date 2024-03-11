Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 11 марта, 2024, 10:40 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре самолёт Ан-12 совершил нештатную посадку из-за технической неисправности. Об этом 11 марта сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Максим Блинов/РИА Новости

«Самолёт Ан-12, следовавший рейсом из Нижневартовска, из-за технической неисправности совершил нештатную посадку на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка прошла благополучно, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В ведомстве добавили, что проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик повредил крыло самолёта, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск. Никто из пассажиров не пострадал. Рейс направили другим бортом. Следователи начали проверку по факту инцидента.