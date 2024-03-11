Москва, 11 марта, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Бывший советник гендиректора «РЖД», бывший вице-президент по пассажирским перевозкам компании Михаил Акулов освобождён из-под домашнего ареста по решению Мещанского районного суда Москвы. Информация об этом содержится в электронной картотеке суда.

РИА Новости/Михаил Фомичев Михаил Акулов

Вместо домашнего ареста Акулову назначен запрет определённых действий, об этом ходатайствовало следствие. Такое же решение суд принял в отношении руководителя компании «Мехпрачечная СвЖД» Андрея Воронина.

В картотеке также отмечено, что и Акулов, и Воронин не согласились с этой мерой пресечения и обжаловали её.

Как сообщало ИА Регнум, Акулова арестовали в феврале 2023 года в рамках уголовных дел о мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Воронина тогда же арестовали по делу о растрате. Спустя несколько месяцев обоих перевели под домашний арест.

В ноябре 2023 года в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере был помещён под стражу начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексей Белянкин.