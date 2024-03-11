Москва, 11 марта, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом 10 марта сообщила близкая подруга Моргуновой Вера Мусатова.

ТАСС/ Сергей Виноградов Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

«Это сегодня случилось утром. Причина смерти — отрыв тромба», — приводит слова Мусатовой ТАСС.

По её словам, в последние годы Моргунова постепенно угасала после потери единственного сына Максима. Журналист Максим Моргунов скончался от осложнений короновирусной инфекции в 2020 году в возрасте 52 лет.

Мусатова подчеркнула, что Светлана Моргунова была лучшим диктором. Её отличали и профессионализм, и грамотность, и голос.

«Очень хорошая подруга была, верная, преданная. Для меня это очень тяжёлая потеря», — добавила она.

По словам советского и российского диктора, тележурналиста Владимира Березина, со смертью Моргуновой завершилась эпоха классического телевидения.

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Училась в театральной студии при Театре имени Моссовета, участвовала в спектаклях со студенческих лет.

С 1961 года Моргунова работала диктором на Центральном телевидении СССР. Она знакомила зрителей с программой телепередач, вела выпуски «Голубого огонька» и «Утренней почты».

Как сообщало ИА Регнум, Светлану Моргунову планируют похоронить 12 марта на Троекуровском кладбище в Москве. По словам её племянника Ильи Свиридова, церемония прощания, вероятно, состоится там же.