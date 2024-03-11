Париж, 11 марта, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Европейские страны должны проявлять большую поддержку Украине и вести диалог с Россией на основе баланса сил, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью изданию La Tribune du dimanche.

EPA/ТАСС

По его словам, в настоящее время есть опасения как по поводу долгосрочной поддержки Украины, так и по поводу способности Киева выстоять в ходе конфликта с Россией.

Комментируя возможность ввода иностранных военных на территорию Украины, Сежурне отметил, что Евросоюз пока не понимает, сможет ли принудить Москву к прекращению конфликта «как-то иначе, нежели просто поддержкой киевского режима».

«Европа должна говорить с Россией на языке баланса сил», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 9 февраля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва намерена добиться решения ситуации на Украине путём переговоров. При этом глава государства напомнил, что Киев принял решение отказаться от переговоров с Россией по указанию США, а значит, это Вашингтон должен искать выход и исправлять эту ошибку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 февраля заявил, что Москва предпочла бы добиться целей спецоперации на Украине мирным путём, но Киев от этого категорически отказывается. Военное решение этого вопроса является крайней мерой, однако СВО продолжится до выполнения всех её целей, так как это очень важно для России.

В ноябре 2023 года лидер фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия признался, что российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Однако, по его словам, в ситуацию в том числе вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий.