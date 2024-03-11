Москва, 11 марта, 2024, 09:54 — ИА Регнум. На 29 фестивальных площадках Москвы отметят Масленицу на этой неделе. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Torange.biz Блины на масленицу

«После щедрой на снег зимы Москва вновь встречает весну традиционным фестивалем «Московская Масленица», — пишет градоначальник. Москвичей и гостей города ждут на 29 фестивальных площадках «Московских сезонов», которые будут открыты с 11 по 17 марта». Собянин рассказал, что в выходные 16–17 марта в десяти парках пройдёт фестиваль «Всенародная Масленица». Его проведут в парках «Музеон», «Эрмитаж», «Фили», «Митино», «Сокольники», «Ходынское поле», «Коломенское», «Царицыно», а также в Лианозовском и Измайловском парках.

На фестивальных площадках гостям будут предлагать 50 видов блинов, 200 начинок и соусов, сообщил мэр Москвы. Также гости смогут познакомиться с национальными и культурными особенностями федеральных округов России, узнать о традициях разных народов России и посетить концерты.

В этом году Масленица отмечается с 11 по 17 марта.