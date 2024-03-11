Москва, 11 марта, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Москвичи выберут самые красивые станции метро среди построенных за последние пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва

«Сегодня в проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование — за самые красивые станции, появившиеся за последние пять лет», — отметил он.

Всего с 2011 года в Москве открылись 83 станции подземки, отметил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что каждая новая станция создана в уникальном дизайне. Так, оформление станции «Аэропорт «Внуково» связано с гражданской авиацией, а дизайн «Нагатинского затона» — с Москвой-рекой.