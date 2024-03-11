Москва, 11 марта, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его место займёт Герой России адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Лев Федосеев/ТАСС Александр Моисеев

С 23 июня 2018 года по 3 мая 2019 года Моисеев был командующим Черноморским флотом ВМФ России. С 3 мая 2019 года был командующим Северным флотом.

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области. За свою военную карьеру он служил на атомных подводных ракетоносцах проекта «Дельфин», командовал подводной лодкой К-117.

В 1994 году Моисеев был награжден орденом Мужества за поход к Северному полюсу на подводном крейсере К-18 «Карелия», где он занимал должность старшего помощника командира.

В 2008 году Моисеев получил орден Мужества за руководство переходом атомной подводной лодки К-44 «Рязань» с Северного на Тихоокеанский флот.

В 2011 году офицер был награждён званием Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

В ноябре 2017 года Моисеев был назначен заместителем начальника Генштаба ВС РФ. В июне 2018 года его назначили на должность командующего Черноморским флотом, а в мае 2019 года он стал командующим Северным флотом. В 2020 году президент России Владимир Путин присвоил ему звание адмирала.

Как передавало ИА Регнум, ранее Моисеев заявил, что Запад обвиняет Россию в милитаризации Арктики, чтобы наращивать военное присутствие НАТО в регионе. Адмирал отметил, что в западном мире принято обвинять Россию в так называемой милитаризации Арктики. Для этого вбрасывается тезис о якобы военной угрозе со стороны России. В основу военной политики США в Арктике заложено достижение стратегического превосходства над другими в высоких арктических широтах Арктики. Это концептуально закреплено в обновлённых стратегиях и планах Пентагона, подчеркнул он.