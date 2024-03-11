Москва, 11 марта, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Четырёхдневный отдых начнётся для жителей России в конце апреля. Выходными объявлены дни с 28 апреля по 1 мая, следует из постановления правительства.

Илья Питалев/РИА Новости

Долгие выходные связаны с праздником Весны и Труда. Один обычный субботний выходной перенесён с 27 апреля на 29 апреля, второй — с 2 ноября на 30 апреля.

В мае жители России будут отдыхать ещё четыре дня подряд, с 9 по 12 мая включительно. Страна будет отмечать День Победы.

Также выходными днями объявлены 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, праздничные и выходные дни на 2024 год правительство утвердило в середине августа 2023 года.