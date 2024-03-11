Москва, 11 марта, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в коттеджном посёлке Новофёдоровское Троицкого административного округа Москвы, в результате погибли три человека. Об этом сообщает 11 марта пресс-центр МЧС России.

МЧС России

В Новофёдоровском загорелся деревянный двухэтажный частный дом, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Перекрытия и перегородки частично обрушились.

В сгоревшем доме обнаружили тела трёх человек. По информации ведомства, это семейная пара и их шестилетний ребёнок.

«Проводятся работы по проливке объекта и разбору завалов», — добавили в МЧС.

На месте работают 30 специалистов и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мужчина и женщина погибли в результате пожара в деревянном частном доме в Алтайском крае. Частный дом загорелся в ночь на 10 марта в селе Полковниково Косихинского района. К моменту прибытия пожарных пламя полностью охватило дом.