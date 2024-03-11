Пекин, 11 марта, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Гражданин Австралии Ян Хэнцзюнь, приговоренный в Китае к смертной казни за шпионаж, избежит смерти при соблюдении правил. Соответствующее заявление сделал 11 марта посол КНР в Австралии Сяо Цянь в ходе бизнес-конференции в Сиднее.

Соцсети Австралийский писатель Ян Хэнцзюнь

Дипломат напомнил, что австралийский писатель и блогер Ян Хэнцзюнь совершил преступления, связанные со шпионажем, его признали виновным в госизмене, а это серьёзное правонарушение. Сяо Цянь указал, что решение суда необходимо уважать.

«Если он будет соблюдать правила и больше не возникнет проблем, есть вероятность того, что его не казнят», — уточнил китайский дипломат.

Кроме того, Сяо Цянь отметил, что, несмотря на информацию, распространяемую СМИ, у писателя значительно меньше проблем со здоровьем, чем это описывают его родственники. По словам посла, в Китае официальные лица следят за тем, чтобы права австралийца соблюдались, его регулярно посещают австралийские дипломаты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что австралийский писатель Ян Хэнцзюнь, известный также как Ян Цзюнь, приговорённый судом к смертной казни в Китае, отказался подавать апелляцию.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что правительство Австралии уважает «трудное решение» об отказе от апелляции, принятое Ян Хэнцзюнем, и продолжит защищать его при каждой возможности и на самом высоком уровне.

Яна Хэнцзюня задержали 24 января 2019 года в Гуанчжоу через неделю после прилёта из Нью-Йорка. Официальные обвинения в шпионаже в пользу Австралии австралийцу предъявили 7 октября 2020 года. Заседания суда шли в закрытом формате из-за того, что материалы дела составляют государственную тайну.

5 февраля китайский суд приговорил Яна Хэнцзюня к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, по истечении которых смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение при соблюдении ряда условий.