Стокгольм, 11 марта, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Россия опустилась на третье место в мире по экспорту оружия, поставки в 2019–2023 годах сократились на 53% по сравнению с 2014–2018 годами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Виктор Лященко/РИА Новости

Отмечается, что доля России в мировом экспорте оружия составляет 11%. По данным доклада, в 2019 году Россия поставляла оружие в 31 страну, в 2023-м — в 12. Основная доля экспорта пришлась на страны Азии и Океании, Ближний Восток и Африку.

На втором месте по экспорту оружия находится Франция (рост на 47%, доля в мировом экспорте — 11%). Первое место занимают Соединённые Штаты, которые по сравнению с предыдущим пятилетним периодом нарастили продажи на 17% (доля в мировом экспорте — 42%).

Согласно предыдущему отчету SIPRI о состоянии торговли вооружениями за 2018–2022 годы, США и Россия лидировали по объёму экспорта.

В топ-10 стран-экспортёров также вошли Китай (5,8%), Германия (5,6%), Италия (4,3%), Великобритания (3,7%), Израиль (2,4%), Южная Корея (2%).

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия обеспечивает себя сама всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооружённых сил. Он отметил, что в настоящее время конвейеры военно-промышленного комплекса России работают в три смены.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российское вооружение в ходе спецоперации показывает свою надёжность и эффективность, чего нельзя сказать о западной технике. Российский ВПК не только быстро адаптировался к работе в условиях санкций, но и по ряду направлений кратно нарастил объёмы выпуска продукции, добавил Шойгу.