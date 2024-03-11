Донецк, 11 марта, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Укреплённую позицию украинских сил в Красногоровке — городе к западу от Донецка — атаковали российские войска. Об этом сообщает 11 марта «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

Евгений Биятов/РИА Новости

Удар по укреплению противника нанесла российская авиация при взаимодействии с подразделениями Южной группировки войск. Свою позицию ВСУ оборудовали на кирпичном заводе в Красногоровке.

«Бойцы ВСУ засели в этом районе города. Авиация активно работает по объекту», — сообщил собеседник агентства.

Российский офицер с позывным Саймон сообщал 9 марта, что части Первого армейского корпуса начали закрепляться на окраине Красногоровки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее боец ВСУ из 46-й отдельной аэромобильной бригады, находящейся в районе города Красногоровки в ДНР, рассказал о большом ущербе от российских авиабомб ФАБ-1500. По его словам, такие авиабомбы — «это ад», выжившие гарантированно получают контузию.