Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Фильм «Оппенгеймер» британского и американского режиссёра Кристофера Нолана удостоился премии Американской академии кинематографических искусств и наук, завоевав «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». 96-ю церемонию вручения наград транслировал телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Оскар

Кинолента обошла в голосовании девять фильмов-номинантов, в том числе картины «Барби», «Анатомия падения», «Маэстро», «Прошлые жизни», «Бедные-несчастные», «Американское чтиво» и другие.

Всего ленте досталось семь статуэток. Так, как передавало ИА Регнум, ирландский актёр Киллиан Мёрфи, сыгравший роль Роберта Оппенгеймера, удостоился победы в номинации «Лучшая мужская роль», а режиссёр картины Кристофер Нолан победил в категории «Лучший режиссёр года».

Роберт Дауни — младший, исполнивший роль Льюиса Штраусса в фильме «Оппенгеймер», одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Для киноактёра этот «Оскар» стал первым в карьере.