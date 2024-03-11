Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Британский и американский кинорежиссёр Кристофер Нолан одержал победу в номинации «Лучшая режиссура» на премии «Оскар». Об этом 10 марта сообщил американский телеканал CNN, ведущий текстовую трансляцию церемонии награждения.

Georges Biard Кристофер Нолан

«Кристофер Нолан получил «Оскар» за лучшую режиссуру за фильм «Оппенгеймер». Нолан поблагодарил актёров и съемочную группу, а также свою жену и продюсера фильма Эмму Томас», — говорится в сообщении.

96-я церемония вручения наград премии «Оскар-24» прошла в Лос-Анджелесе.

Как передавало ИА Регнум, в ходе церемонии американский актёр Роберт Дауни — младший получил первый в своей карьере «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за исполнение роли Льюиса Штраусса в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.