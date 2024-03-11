Наступивший, 747-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о перехвате дежурными средствами ПВО шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями Брянской и Орловской областей. Как сообщили 11 марта в Минобороны, речь идёт о вражеских дронах самолётного типа: четыре из них были уничтожены под Брянском и два — под Орлом.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Брянский губернатор Александр Богомаз уточнил, что БПЛА были сбиты в Клинцовском и Почепском районах. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне, 10 марта, украинский беспилотник был уничтожен в небе над посёлком Форносово в Тосненском районе Ленинградской области.

Тем временем непосредственно в зоне СВО экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении. ВС РФ атаковали неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), информирует оборонное ведомство.

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Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.