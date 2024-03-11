Лондон, 11 марта, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Наёмника Гарри Грегга, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), нашли мёртвым в его доме в Великобритании. Об этом 11 марта сообщает The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Как рассказали изданию родственники Грегга, он поехал на Украину, вдохновлённый речью Лиз Трасс, которая на тот момент занимала пост главы МИД Великобритании. Трасс заявила, что каждый присоединившийся к ВСУ станет участником «битвы за демократию». У Грегга при этом, по словам его близких, не было военной подготовки.

Мать наёмника уточнила, что после возвращения домой он страдал от посттравматического синдрома, а семья не смогла оказать ему необходимую помощь. Британец не вышел на связь с друзьями в день своего рождения, они забили тревогу и сообщили в полицию. Сотрудники полиции обнаружили тело мужчины в его доме.

В заключении полицейских указано, что Грегг свёл счёты с жизнью, но его мотивы неизвестны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Главное управление разведки Украины сообщило, что в её международный легион входят «добровольцы из более чем 50 стран мира». При этом на фоне срыва планов по мобилизации Киев усилил вербовку наёмников из других стран.

Наёмники участвовали в боях по обороне Киева, в Харькове, Николаевской области, а также в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

Следственный комитет РФ 7 марта проинформировал, что примерно 700 наёмников, воюющих в ВСУ, объявлены в розыск. Ведомство уточнило, что обвинения заочно предъявлены гражданам Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии по статье о наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 декабря уточнил, что в зоне спецоперации российские военные уничтожили более 5,8 тыс. иностранных наёмников: 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Британии. Он отметил, что большая часть наёмников, активно привлекаемых в ВСУ с начала спецоперации, ликвидирована.