Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Американский актёр Джон Сина вышел обнажённым на объявление премии «Оскар». Трансляцию церемонии ведёт телеканал ABC News на YouTube.

Кадр из сериала «Миротворец» Джон Сина в роли Миротворца

Бывший рестлер, обладатель наибольшего числа чемпионских титулов World Wrestling Entertainment Джон Сина удивил зрителей своим внешним видом. Он вышел на сцену практически полностью обнажённым, в открытой обуви и прикрываясь табличкой.

Сина представил претендентов на номинацию «Лучший дизайн костюмов», которая была указана на табличке, прикрывавшей тело актёра. В своей речи Сина отметил, что костюмы действительно очень важны, как, например, в его случае.

Премию «Оскар» за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные» режиссёра Йоргоса Лантимоса.

96-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в ночь на 11 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre. Ведущим важнейшего мероприятия в американской киноиндустрии снова стал комик и телеведущий Джими Киммел.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский актёр Роберт Дауни — младший получил первый в своей карьере «Оскар» за исполнение роли Льюиса Штраусса в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Британская историческая драма «Зона интересов» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм».