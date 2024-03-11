Актёр Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар» за лучший костюм
Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Американский актёр Джон Сина вышел обнажённым на объявление премии «Оскар». Трансляцию церемонии ведёт телеканал ABC News на YouTube.
Бывший рестлер, обладатель наибольшего числа чемпионских титулов World Wrestling Entertainment Джон Сина удивил зрителей своим внешним видом. Он вышел на сцену практически полностью обнажённым, в открытой обуви и прикрываясь табличкой.
Сина представил претендентов на номинацию «Лучший дизайн костюмов», которая была указана на табличке, прикрывавшей тело актёра. В своей речи Сина отметил, что костюмы действительно очень важны, как, например, в его случае.
Премию «Оскар» за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные» режиссёра Йоргоса Лантимоса.
96-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в ночь на 11 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre. Ведущим важнейшего мероприятия в американской киноиндустрии снова стал комик и телеведущий Джими Киммел.
Ранее ИА Регнум сообщало, что американский актёр Роберт Дауни — младший получил первый в своей карьере «Оскар» за исполнение роли Льюиса Штраусса в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.
Британская историческая драма «Зона интересов» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм».